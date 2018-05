Esplode uno schioppo nella rievocazione storia: ferito un figurante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECCHIO MAGGIORE - Attimi di panico oggi poco prima di mezzogiorno per lo scoppio di un fucile, con il bilancio di un ferito, nel corso della”, organizzata dalla Pro loco Alte-Montecchio in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Provincia. Da quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione nel corso della storica rievocazione medievale offerta dallacon utilizzo di riproduzioni di armi da sparo ad avancarica aè rimasto ferito un figurante di 31 anni di Montebello Vicentino.Il giovane è stato colpito alla spalla destra e alla clavicola da alcuneper l’esplosione della parte terminale di una replica di “” attivato da un altro figurante. Soccorso dai sanitari del Suem il ferito è stato ricoverato all’ospedale di Arzignano dove è stato sottoposto a intervento chirurgico per l’estrazione delle schegge: non corre pericolo di vita.