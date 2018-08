Escursionista 51enne scomparso: ritrovato dopo 14 ore, si era perso

di Vittorino Bernardi

ROANA – Doposu un vasto territorio montano il Soccorso alpino di Asiago, coadiuvato dai pari gruppi di Padova, Recoaro-Valdagno e Borgo Valsugana, vigili del fuoco e carabinieri forestali hanno rintracciato l'escursionista che ieri partito alle 13.20 dal rifugio Larici per dirigersi, in una passeggiata in solitaria, a Cima Dodici non aveva fatto rientro a casa. È stato un nuovo caso diL’allarme scomparsa lanciato al 118 dai familiari ha attivato alle 22 di ieri il Soccorso alpino di Asiago che per l’intera notte ha visionato la, con intervento alle 2 dell'elicottero del 118 di Trento che ha sorvolato con deiil tragitto in cresta andata e ritorno, senza esito. Stamattina alle 5.40 l'elicottero di Trento ha portato in quota i soccorritori, sbarcati sul sentiero che conduce a Casara Trentin e a Cima Portule, per poi ridiscendere per Bocchetta Portule e Porta Renzola. Di prima mattina sono entrate in azione anche le squadre del Soccorso alpino di Padova, Recoaro-Valdagno e Borgo Valsugana per il versante trentino. Il 51enne è stato individuato ina mezzogiorno da una pattuglia dei carabinieri forestali a, abbastanza fuori via rispetto alla zona di ricerca. Rifocillato il 51enne è stato accompagnato alla sua auto per il rientro a casa.