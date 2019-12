Escursionista spossato salvato in ferrata: non riusciva a muoversi

ARSIERO - Un escursionista di Castelgomberto, in provincia di Vicenza, è stato salvato intorno alle 11 dal Soccorso alpino di Arsiero sulla Ferrata delle anguane. L'uomo aveva attaccato la parte più impegnativa del percorso attrezzato e si trovava a circa 20 metri dalla base quando non è stato più in grado di proseguire per la stanchezza. Una squadra, compreso il medico di Stazione, è arrivata sul posto ricevute le coordinate ed è risalita da sotto. Dopo averlo assicurato, i soccorritori lo hanno calato a terra e riaccompagnato fino alla macchina.

