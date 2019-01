Escursionista sul Cengio scivola sul ghiaccio: frattura della clavicola

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COGOLLO DEL CENGIO - Giornata di San Silvestro diper il Soccorso alpino di Asiago che ieri 31 dicembre, poco dopo mezzogiorno, allertato dal 118 è intervenuto suldel monte Cengio per recuperare un escursionista scivolato sul ghiaccio. Una squadra si è avvicinata con i propri mezzi al luogo indicato e ha prestato le prime cure a, che si trovava con i familiari: a causa della caduta ha riportato la sospetta frattura della clavicola. I soccorritori lo hanno accompagnato fino all'auto di servzio e da lì al rifugio Granatieri, dove è stato caricato in un’ambulanza diretta all'ospedale di Santorso per essere sottoposto alle cure del caso.