Esce di strada con l’auto: abbatte un muro e due pali Enel e Telecom

di Vittorino Bernardi

ROSA’ - Spettacolare uscita di strada da parte di un automobilista l, poco dopo le 16.30 odierne. Per cause in corso di accertamento (malore, distrazione o altro) da parte delle forze di polizia un 65enne al volante di una Citroen C3 ha, abbattuto un muretto di un’abitazione privata, troncato un palo telecom e danneggiato uno della pubblica illuminazione.nel violento impatto il conducente è stato ricoverato dai sanitari del Suem al San Bassiano di Bassano. Sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco che in circa un‘ora hanno messo in sicurezza l’auto incidentata eper consentire l’intervento dei tecnici per la messa in sicurezza dei pali danneggiati