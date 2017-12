Chiusa casa a luci rosse: offriva due ragazze assieme per 300 euro

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Casa a “” sigillata in piazza Almerico a Schio dalla. È la terza volta in tre anni che lo stesso appartamento, al quarto piano del p, viene chiuso per attività diA lamentarsene i residenti che lo hanno segnalato al comando dei vigili infastiditi dal continuo via vai di uomini a qualsiasi ora del giorno e della notte. Compiuti gli accertamenti gli agenti del comandante Giovanni Scarpellini sono entrati in azione in abiti borghesi per verificare l’attività di prostituzione da parte di giovani donne, nello specifico due cinesi. I clienti fermati all’uscita del palazzo hanno riferito che all'interno dell'appartamento era possibile ottenere rapporti sessuali per importi da 50 a 70 euro, con la possibilità di avere per 300 euro la disponibilità contemporanea di due ragazze. Ilieri pomeriggio, durante il quale gli agenti hanno trovato le due ragazze cinesi in attività oltre a varie confezioni di olio lubrificane, salviettine deumidificate e oltre 300 preservativi. È stata rinvenuta la somma di 320 euro, provento dell'illecita attività. L'appartamento è stato sottoposto a sequestro preventivo e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono stati denunciati in concorso per favoreggiamento della prostituzione due cittadini italiani e una donna di nazionalità cinese.