La storia dell’emigrazione veneta raccontata da “Le Arti per Via”

di Roberto Lazzarato

BASSANO. Sul filo della memoria dell’emigrazione veneta: immagini, racconti, canti, nello spettacolo teatrale che sarà presentato a cura del gruppo '', lunedì 30, ore 20.30, al Teatro Remondini.Il gruppo è nato nel 1985 a Bassano del Grappa, sulla base di una ricerca storico-filologica condotta dalla studiosa locale, ricerca che si proponeva la ricostruzione delle figure diche, a cavallo fra la fine dell’800 ed i primi decenni del 900, esercitavano la loro attività nelle strade e nelle piazze: da qui il nome di 'Arti per Via'. Il nucleo fondatore, grazie a studi e ricerche, ripropone gli, con le, alcune dei veri e propri pezzi d’antiquariato, ricostruendo attraverso la memoria degli anziani, le stampe e altri strumenti di ricerca, i gesti e le grida tipici di alcuni mestieri in voga in passato e oramai scomparsi.Il team ha girato il mondo portando la nostra storia, i nostri costumi e tradizioni nelle strade, con un approccio storico-culturale diverso, originale, più popolare,Durante lo spettacolo, con la partecipazione del gruppo teatrale brasiliano, di Rio Grande do Sul, sarà presentato il libro '', con oltre 300 fotografie, 24 racconti di vita, che consente di riviveree riscoprire la nostra cultura, gli usi, i costumi e le tradizioni anche attraverso i personaggi del tempo passato.