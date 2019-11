Emergenza freddo, via i container: i senzatetto nell'ex casa degli studenti

di Roberto Cervellin

VICENZA -Per i senzatetto arriva una casa. Si tratta dell'Ilsi apriranno le porte dell'edificio che,diventerà unper chi è senza fissa dimora. Saranno disponibili una portineria, due grandi stanze con, una più piccola per gli effetti personali eSostituiranno iallestiti in passato in via Battaglione Framarin.L'accoglienza sarà gestita dai volontari del progetto diocesanoGli ospiti contattati dalle unità di strada potranno accedere tradi ogni sera e dovranno usciredel mattino. Gli operatori responsabili del servizio saranno affiancati da unaNon potranno entrare né le persone, né chi terrà un comportamento non adeguato alla convivenza civile, presisano il vicario del vescovo monsignor Lorenzo Zaupa, l'economo diocesano monsignor Giuseppe Miola e il vicesindaco Matteo Tosetto. «Abbiamo sempre detto che i container- aggiunge quest'ultimo - Ringrazio il vescovo per aver messo a disposizione gratuitamente l'ex studentato».