È morta Elsa Pasquali, campionessa mondiale di atletica diventata suora a 25 anni

di Vittorino Bernardi

SCHIO -per la scomparsa all’età di 77 anni di, stella dell’atletica nazionale,nella prima metà degli anni sessanta, in particolare sulle specialità dei 400, 800, 1.500 metri, 30 km. e corse campestri. Allenata dail 29 dicembre 1965 la tesserata per l’Atletica Schio stabilì il record mondialecon la distanza di 15,953 chilometri, risultato seguito da un altro mondiale ancora più straordinario, quello sui 30 km. stabilito l’in 2h, 3’ e 04”. Imprese che proiettarono Elsa Pasquali, carattere solare, alle cronache sportive mondiali. Con uno straordinario progresso agonistico, al culmine della forma atletica e con un orizzonte da grande atleta Elsa Pasquali all’età di 25 anni appese però le scarpe al chiodo per, nel monastero di Vimercate per iniziare nella congregazione St. Pail De Chartres un’altra vita, dedicata a Signore. Suor Elsa è morta a Roma, lo stesso giorno della scomparsa nel convento delle Canossiane a Schio (nel 1947) di suor Giuseppina Bakhita, salita agli onori degli altari il 1. ottobre 2000. Nel conveto romano sono stati celebrati i funerali, ma unaa suor Elsa sarà celebratanella chiesa dell’istituto Salesiano di via Marconi. Al momento di entrare in convento venne intervistata da. «L’atletica mi ha dato molto, non soltanto sul piano fisico: le mie vittorie più belle, la mia capacità di resistenza allo sport, di soffrire nelle estenuanti gare sono state per me come un segno premonitore che avrei potuto applicare le mie forze fisiche e il mio spirito di sacrificio a un fine più utile di quello che non sia il raggiungimento di un traguardo agonistico. Donando la mia vita a Dio, le darò un senso nuovo, mi completerò, mi arricchirò più di quanto un qualsiasi primato mondiale possa arricchirmi».