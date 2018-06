Domenica cittadini al voto in Veneto I comuni coinvolti e le sfide /Mappa Occhi puntati su Treviso e Vicenza

di Angela Pederiva

Vigilia di voto per oltre mezzo milione di elettori in Veneto., di cui 255.214 uomini e 270.757 donne, i maggiorenni chiamati domani alle urne per l'elezione di 46 sindaci e altrettanti consigli comunali. I, in 36 piccole località e nei 10 centri che hanno più di 15.000 abitanti (e che dunque potrebbero andare al ballottaggio domenica 24 giugno), di cui due sono capoluogo di provincia:(La mappa in PDF A quasi cento giorni dalle Politiche, e a una settimana dall'insediamento del nuovo governo, come vanno inquadrate queste consultazioni? Poniamo la domanda al trevigiano Paolo Feltrin, docente di Scienze Politiche dell'Università di Trieste, oltre che coordinatore scientifico dell'Osservatorio Elettorale del consiglio regionale, che