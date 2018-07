di Roberto Cervellin

VICENZA -. Sì coperte e seggiolini. Lacelebra l'Indipendence day. Ilalla caserma Usa di stanza a Vicenza sarà festa con picnic, stand gastronomici, musica e fuochi d'artificio.ma attenzione alle norme di sicurezza imposte dal comando. L'appuntamento sarà infatti blindato conall'ingresso di via Pizzardi.di vetro. E all'uscita da via Corbetta niente cibo né bevande.Alle bancarelle allestite nel campo sportivo si potranno acquistare hamburger, hot dog, salsicce, patate fritte, pizze, birre e altre bevande. In. Non mancheranno i concerti. In scaletta, rockabilly e rock 'n' roll. I colori richiesti? Naturalmente, quelli della bandiera americana. Dalle 22.30 ecco ie a mezzanotte tutti a casa.Occhio alle auto. Da mezzogiorno di mercoledì all'una di notte di giovedìda via Dalla Scola all'ingresso 5 della caserma e dal civico 130 all'incrocio con via Pizzardi. Off limits le vie Volpato e Pizzardi.Per agevolare l’accesso pedonale alla Caserma Ederle in occasione della Festa dell’Indipendenza degli Stati Uniti che ricorre 4 luglio, dalle 12 di mercoledì 4 luglio all’una di notte del 5 luglio è prevista la chiusura al traffico di via Corbetta,