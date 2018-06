Ecco le aspiranti Lionora e Oldrada

di Maria Elena Mancuso

MAROSTICA - Si terrà sabato sera nel cortile del Castello Inferiore,le prescelte che indosseranno i panni della bellanell’edizione 2018 della Partita a scacchi a personaggi viventi.Per l’occasione dame, musici, ballerine, vessilliferi e attori, in abiti di scena, animeranno la serata e siederanno “” in questa vera e propria anteprima della rappresentazione che andrà in scena nella cittadina scaligera il 7, 8 e 9 settembre prossimi.Una cena aperta al pubblico che potrà partecipare alla scelta delle due protagoniste femminili tra leselezionate.Quattro le bionde aspiranti Lionora:(26 anni),(25 anni),a (18 anni) e(21 anni).Altrettante le candidate al ruolo di Oldrada:(19 anni),(25 anni),(27 anni) e(19 anni).Tutte marosticensi, le ragazze sono state selezionate da un’apposita giuria secondo pochi semplici criteri. La grazia e il portamento, innanzitutto. E poi l’età, compresa tra i 18 e i 28 anni, e il domicilio o la residenza nella cittadina scaligera. Ma ancora più importante, nella scelta, è stata la possibilità di adattare ialle fattezze delle candidate., in collaborazione con la Città di Marostica e con il sostegno di Cantina Beato Bartolomeo di Breganze e Garden Tres, mentre la cena è curata dal Ristorante Castello Superiore.Per informazioni e prenotazioni, chiamare i numeri 0424/72127 o 0424/470995, oppure scrivere all’indirizzo email info@marosticascacchi.it.