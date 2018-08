Ecco il drone che controlla l'uva: i viticoltori vanno a scuola per pilotarlo

di Roberto Cervellin

VICENZA - Pare che quest'anno qualità e produzione disiano buone. Ma laa che punto è? E ladegli appezzamenti?Lo dirà unUn apparecchio didotato di fotocamere che sorvolerà i vitigni. Lo ha messo a disposizioneper aiutare le aziende nella. Non solo. Quindici produttori dihanno partecipato a unper imparare a utilizzarlo.Insomma la tecnica è sempre più protagonista nelle piantagioni del territorio. Sì, perché il dispositivo consente anche di«Il settore si sta modernizzando e noi vogliamo essere al passo con i tempi - precisapresidente dei viticoltori di Confagricoltura Veneto - Stiamo andando verso tecnologie precise che porteranno a ulteriori sviluppi. Magari nella lotta ai parassiti con ilprospettiva interessante per combattere la cocciniglia in quanto i prodotti fitosanitari hanno dimostrato scarsa efficacia».Il drone è di Confagricoltura Verona, ma lo possono utilizzare tutti gli operatori interessati, senza acquistarlo. «L'attrezzatura è moltoe per guidarlo serve undi drone, munito di patentino - osservadi Confagricoltura Verona - A fine 2018 organizzeremo un nuovo corso sul drone, per allargare il test ad altre aziende».