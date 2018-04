di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Basterà. E inil bus, anzi il minibus, sarà allaper portare il passeggero al centro del quartiere più vicino servito dai mezzi pubblici. Il tutto perSi chiama “Peri-metrò”, si legge. E' il servizio diurno di- Società vicentina trasporti - cheentrerà in funzione confurgoncini destinati a servire altrettante zone della città poco coperte dal trasporto pubblico. Il biglietto consentirà di circolare peri nella rete urbana. Queste le aree interessate: viale Ferrarin, Polegge, Marosticana, Laghi, Cricoli, Rodolfi; Maddalene, Biron, Villaggio del Sole, Via Fermi; Bertesina, San Pio X, Settecà, Via Camisano; Casale, S. Pietro Intrigogna, Martiri Foibe, park Stadio; zona industriale, Fiera, Via Moneta.La novità si aggiunge al bus a chiamata serale, inaugurato nel 2013, che oggi trasporta. I mezzi - si tratta di Fiat Iveco City - hanno. L'obiettivo è migliorare la mobilità dei vicentini delle località periferiche, riducendo così l'uso delle auto. Sempre nel corso del 2018 Svt acquisteràdi cui 32 urbani, 10 extraurbani e 6 suburbani. L'amministrazione, ammette l'assessore alla progettazione e sostenibilità urbanaha scelto solo bus a gpl o metano.