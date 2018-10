Ecco Buddy, il cane poliziotto che va a caccia di droga

di Roberto Cervellin

VICENZA - Si chiama Buddy. E' undi 2 anni e mezzo specializzato nella ricerca di stupefacenti, tanto che nella sua prima uscita, avvenuta pochi giorni fa, ha scoperto in una buca un involucro conIn. Contro la piaga dello spaccio e della tossicodipendenza, l'area di fronte alla stazione ferroviaria vedrà in azione, per un giorno alla settimana, l'unità cinofila del vice ispettoredel consorzio di polizia locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina. Quest'ultimo ha messoa disposizione del Comune Vicenza per gli interventi nelle zone a degradate ed eventualmente nelle scuole superiori.Dopo ildella polizia locale, il potenziamento deidelle forze dell'ordine e la- un furgone con 3 militari che hanno il compito di sorvegliare il parco - ecco un nuovo servizio destinato a riqualificare e a rendere più sicuro il luogo. «Nell'ottica di dotare anche ildi Vicenza di una suaabbiamo pensato fosse utile avviare questa iniziativa - spiega il sindaco- Con il cane antidroga opereremo a supporto delle forze di polizia a Campo Marzo come nelle aree verdi a rischio spaccio, come quella diContro la piaga della droga dobbiamo agire con tutti gli strumenti a disposizione».