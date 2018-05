È Valeria Faccin di Gambellara la candidata del Veneto a Miss mondo 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA/GAMBELLARA –, 21 anni, rappresenterà il Veneto allain programma dal 26 maggio per 15 giorni a Gallipoli (Lecce). La bella vicentina ha strappato il prestigioso pass ieri sera, a: è stata scelta dalla giuria tra trenta bellissime concorrenti provenienti da tutto il Veneto che si sono sfidate a colpi di. Alta 1.80, bionda, occhi azzurri e viso angelico, Valeria Faccin si definisce caparbia, umile, impegnata nel sociale e nel sostegno al prossimo. Diplomata all’Istituto tecnico Sartori,; ama cucinare e pratica pattinaggio artistico. Il suo sogno nel cassetto: arrivare a calcare tramite Miss Mondo le passerelle di Milano.Valeria Faccin è stata fasciata e incoronata dal presidente di giuria, capoarea Baldan group, dae da, Miss Mondo Veneto 2017 che le ha ceduto la sua corona. A, 16 anni di Camisano Vicentino e, 19 anni di Cornuda (Tv) sono state assegnate le fasce d’onore Trivellato Industriali-Mercedes Benz e Be You, rispettivamente sponsor ufficiale della serata e del tour Miss Mondo Veneto. I titoli nazionali Miss Caroli Hotels, Miss Gil Cagne’ e Miss Vitalitys invece sono stati vinti da, 17 anni di Sarcedo (Vi), da, 20 di Mestre (Ve) e da16 anni di Ponte di Piave (Tv). Altre tre fasce di prefinalista nazionale a Miss Mondo Italia conferite ieri sera garantiranno alle vincitrici l’accesso alla prefinale nazionale:. 21 anni di Taglio di Po’ (Ro) col titolo La Miss del Web,, 16 anni di Trebaseleghe (Pd) e, 16 anni di Asolo (Tv).