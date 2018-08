Il ministero della Salute ha deciso: salvo il punto nascite di Asiago

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASIAGO - Buone nuove sul fronte della salvaguardia deldell’ospedale di via Martiri di Granezza: è stataimposta per decreto dall’ex ministro della Salute Lorenzin, perché i parti nell’anno solare sono inferiori a quota 500, come per altre 560 Maternità in Italia, quattro in Veneto: Adria, Asiago, Piove di Sacco e Valdagno. La Maternità di Asiago è stata tolta dellaper un intervento diretto del ministro della Salute, ciò per ragioni logistiche: l’orografia territoriale. La ministra Grillo ha recepito le richieste di salvaguardia del reparto per il vasto territorio dell’Altopiano formulate al ministero a Roma dal presidente della Regionee da, direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana. Dunque si continuerà a nascere ad Asiago, senza viaggi in emergenza per le future mamma agli ospedali di Bassano del Grappa e Santorso.Il sindacoha commentato così la decisione del ministero. «Siamo molto soddisfatti della decisione assunta dal governo di salvare il punto nascita presso l’ospedale di Asiago. Credo sia una decisione importante e saggia che tiene conto del disagio orografico correlato alle difficoltà di raggiungere gli ospedali più vicini di Santorso e Bassano. I lunghi tempi di percorrenza, unitamente alla tortuosità delle strade, difficilmente percorribili specialmente d’inverno, hanno indotto la Commissione Ministeriale a salvaguardare il nostro punto nascita a fronte della proposta di chiuderne quattro nel Veneto. Ringrazio il presidente della Regione Zaia per la sensibilità espressa nei confronti del mantenimento del servizio e il direttore generale dell’Ulss Pedemontana Roberti per l’attenzione manifestata verso il nostro reparto che, grazie alla nomina di un valido direttore, il dott. Cocco e all'ottimo personale medico, paramedico e ostetrico ha reso possibile il mantenimento di un servizio di eccellenza che garantisce il rispetto degli standard di sicurezza per le partorienti e i neonati, permettendo ai nostri bambini di continuare a nascere ad Asiago».