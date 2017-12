E’ morto per infarto lo scrittore Luciano Marigo premio selezione Campiello

di Vittorino Bernardi

SCHIO - La comunità scledense, quella, è in lutto per la scomparsa ieri 29 dicembre di, 86 anni, insegnante e. È statoin casa ed è spirato poche ore dopo all’ospedale Alto Vicentino di Santorso. Laureatosi in Lettere presso l’università di Genova con una tesi su Clemente Rebora, ha insegnato pernelle scuole superiori di Schio (istituti tecnico industriale e magistrale), pubblicando vari libri, alcuni di grande successo: La capra semita (1963), La fatica di non credere (’67),, Donna Assurda (’80), L'ultimo giorno (’90), La stanza del cuore (’04 ), Il dono dello stupore (’15) e Racconti per tempi post-cristiani (’17).Con il libro “”, ambientato sulle strade della Vicenza alla fine degli anni settanta,e concorso al. Persona sobria, da cattolico “assoluto” ha fatto nel silenzioa favore di poveri e disagiati. Con racconti, saggi critici e commenti Luciano Marigo hacon “Avvenire”, “Il Giornale di Vicenza”, “Il Sabato”, “Aevum”, “Sigma”, “Lettere italiane”, “Diagrup” e “Insegnare Religione”. Il funerale sarà celebratonella chiesa parrocchiale di Magrè, dove alle 18 di lunedì 1 gennaio sarà recitato il rosario. Luciano Marigo ha lasciato la