Morta Surya, cagnolina avvelenata: il sindaco promette giustizia

di Vittorino Bernardi

PIANEZZE – Non è lutto cittadino ma poco ci manca per la comunità di circa 2.200 abitanti a 26 chilometri da Vicenza: venerdì in una clinica veterinaria di Thieneall’età di 4 anni, la cagnolina dal pelo bianco che lunedì in una passeggiata con la sua padrona lungo il sentiero di campagna delleche conduce a Molvena, molto frequentato da uomini e cani, aveva ingoiato un, forse con topicida, sparso in settimana da mani ignote lungo il sentiero, come un altro raccolto e inviato per le analisi del caso al servizio dell’Ulss 7 Pedemontana.Bocconi avvelenati condannati mercoledì con un comunicato delche ha rincarato il giudizio alla notizia della morte della cagnolinadopo 5 giorni di agonia. «Assicuro che non lasceremo nulla di intentato per dare un’identità ai responsabili eche si sarà un’indagine. Ho consigliato alla padrona della cagnolina di presentare alle forze dell’ordine una». Il primo cittadino ha rilanciato il precedente appello. «Raccomando di prestare la massima attenzione, mettendo in atto precauzioni come l’uso della museruola. Se avvistate bocconi sospetti telefonate in Comune allo 0424.780643 o al servizio veterinario dell’Ulss 7: 0424.888269 o 0424.888213».