Addio alla "Gianna", l'ostetrica che fece nascere 15mila bambini

di Vittorino Bernardi

ZUGLIANO – La comunità piange, scomparsa ieri all’ospedale di Santorso all’età di 85 anni. È stata una personalità di rilievo in paese, ricercata in tutto il thienese,, ha aiutato a nascere. Giovanna Cunico, dettaè stata unper il carattere dolce, i modi professionali e cortesi usati nello svolgimento della sua professione, considerata una missione e proseguita di tanto in tanto come volontaria dopo il pensionamento, con passione e competenza.“La Gianna” ha lasciato profondi ricordi in migliaia di mamme al momento del parto dei loro figli, ora a loro volta genitori. Vedova da giovane Giovanna Cunico ha trascorso la vita per fare sbocciare altre vite. È morta in un letto dell’ospedale Alto Vicentino, dove si trovava da prima di Natale, dopo gli ultimi, ma sempre con il suo sorriso che aveva da ostetrica nel pieno delle forze. Ha lasciato i figli Mario, Marinella e Vasco. Il funerale sarà celebrato alle 15 dinella chiesa di Grumolo Pedemonte.