Giallo sulla morte di una 42enne trovata in coma con il volto tumefatto

di Vittorino Bernardi

SCHIO - È giallo sulla morte il 22 gennaio all’ospedale Alto Vicentino della. La donna la mattina del 20 è stata trovata a letto in stato di incoscienza dall’amica di cui erain via Damaggio, che preoccupata ha chiamato il 118. I sanitari del Suem intervenuti nell’appartamento hanno trovato la donna: ricoverata a Santorso è spirata senza riprendere conoscenza due giorni dopo, con delle ecchimosi al volto. Per i carabinieri della compagnia in via Maraschin i lividi sono compatibili con delle lesioni provocate da qualcuno, da ricercare. Indagine in corso. La procura della Repubblica di Vicenza informata del fatto ha disposto l’sulla salma e in base all’esito indirizzare l’indagine.come causa del decesso.