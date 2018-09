È deceduta dopo 7 giorni di agonia la 83enne ciclista travolta da un suv

di Vittorino Bernardi

ZANE' - Nel pomeriggio di oggi èa in un letto dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, dopoper danni celebrali,di 83 anni, zanediense, che poco prima delle 9 di mercoledì 11 settembre in sella alla sua bicicletta era statalungo via del Costo, in direzione di Thiene, da una Nissan Qashqai condotta dal, pure residente a Zanè. La polizia locale Nordest Vicentino intervenuta per i rilievi è ancora impegnata nei rilievi del sinistro: quanto prima trasmetterà la documentazione alla procura della Repubblica di Vicenza per i provvedimenti del caso a carico dell’automobilista, la cui posizione potrebbe essersicon l’accusa di omicidio stradale per il decesso dell’anziana donna.