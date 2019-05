È crisi aziendale alla Sinv Spa: 33 dipendenti licenziamenti

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - È crisi aziendale, con licenziamento di dipendenti, per una prestigiosa ditta cittadina fondata nel 1975, attiva nel settore fashion: la Sinv Spa di via Lago di Misurina che produce e distribuisce marchi su licenza. Negli ultimi mesi non sono state rinnovate alcune linee di produzione e così l’azienda di proprietà della famiglia Dalla Rovere ha aperto una procedura di riduzione di personale con la messa in mobilità di alcune decine di persone. Il 6 maggio la proprietà, con l'amministratore delegato Ambrogio Dalla Rovere, ha sottoscritto con i sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil un verbale di accordo per l'apertura della procedura di mobilità (ex art.4 e 24 della legge 223/1991) per 33 persone. Nell’incontro le organizzazioni sindacali hanno presentato alla direzione aziendale una lista di lavoratori disposti a un'uscita volontaria: a un licenziamento con incentivo. E pure un elenco di dipendenti disponibili alla trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a part-time. La direzione si è riservata di esaminare tali segnalazioni: in base a questo verrà predisposta la lista dei lavoratori che rientrano nella procedura di licenziamento. Nel caso il numero degli esuberi, grazie a eventuali part-time o dimissioni volontarie, non raggiunga le 33 unità, la procedura potrà rimanere aperta fino al 31 gennaio 2020, solo per eventuali volontari. In questo caso l'incentivo all'esodo sarà pari a 8.500 euro lordi. Le prime lettere di licenziamento con mobilità sono state consegnate martedì 14 maggio. E dieci contratti a tempo determinato non sono stati rinnovati.