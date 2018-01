© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - I carabinieri delsono a caccia in unche sabato sera ha terrorizzato una signora scledense di 30 anni nel parcheggio accanto alla stazione Svt in piazzale Divisione Acqui. La signora nella denuncia presentata nella caserma di via Maraschin ha dichiarato che nel dirigersi alle 20.30 verso la propria auto parcheggiata ha notato un uomocorrere verso la stazione dei bus. Una volta salita nell’auto ha visto l’uomo davanti al finestrino e impaurita ha chiuso le portiere:perché l’individuo ha cercato di salire e non riuscendoci. Dopo una telefonata d’aiuto al marito la giovane donna è riuscita a partire e rientrare a casa e successivamente sporgere denuncia. Attraverso un amico ha descritto la storia sulla pagina Facebook “Schio sei tu” invitando le donne a, con risposta di un ragazzo che in stazione, in attesa di prendere un bus, pare abbia visto il tentativo di aggressione e l’incappucciato. Indagini in corso da parte dei carabinieri per identificare l’uomo: