Caccia sui social dei vigili: «Prendiamo il pirata della strada»

COSTABISSARA - È caccia aperta,, da parte delle forze dell’ordine al pirata della strada che alle 16.30 dialla guida di una Volvo 3 volumi di colore scuro (probabilmente blu) all’incrocio tra le vie Baden Powell e Monte Grappa ha urtato una bicicletta con in sella il 16enne A.S., residente in paese. L’uomo al volante, età approssimativa 70 anni, è sceso dall’auto per osservare le condizioni del ragazzo ed è subito risalito per allontanarsi.il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del Seum e ricoverato per un paio di giorni all’ospedale San Bortolo di Vicenza.La polizia localeper dare un’identità al pirata ha chiesto un aiuto social ai cittadini con un post sulla pagina Facebook “Sei da Costabissara se…”. «Chiunque avesse visto qualcosa o avesse notizie utili contatti la polizia locale allo 0444.976950». Come negli altri casi di fuga dopo incidenti, il comando di polizia invita il pirata aal comando per non aggravare la sua posizione.