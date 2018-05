Investe un 15enne e scappa: caccia alla pirata della strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - È caccia da parte della polizia locale alla, una donna, che ieri pomeriggio ha investito un ragazzo di 15 anni e ha proseguito la direzione di marcia di senza fermarsi e prestare il dovuto soccorso. Attorno alle 16,30 una donna alla guida di unalungo via Brigata Basilicata ha investito sulla strisce pedonali il 15enne A.M. di Bassano che aveva con sé una bicicletta. Nell’impatto il ragazzo non ha riportato serie conseguenze: soccorso da Suem al pronto soccorso del San Bassiano è stato medicato e a scopo precauzionalePer i rilievi è intervenuta la polizia locale che ha raccolto delleutili a rintracciare l’investitrice. Il comando di polizia diretto dainvita la donna pirata anella caserma di via Jacopo Vittorelli per non aggravare la sua posizione: rischia la denuncia per omissione di soccorso e fuga.