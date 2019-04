È caccia al pirata della strada che ha investito un motociclista ed è fuggito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Da una settimana con le immagini registrate dalla videosorveglianza pubblica e privata è caccia aperta da parte della polizia locale berica al pirata della strada che nella notte di sabato di Pasqua alla guida di un’auto nei pressi dello svincolo della tangenziale di Vicenza Est ha travolto un motociclista di 46 anni che viaggiava nella stessa direzione di marcia. Residente nel padovano il centauro, tamponato da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso, è caduto rovinosamente sull’asfalto ed è stato trasportato dai sanitari del Suem all’ospedale San Bortolo in codice di media gravità. Indagini in corso, non facili perché il centauro feritoper l’orario notturno e la rapidità dell’incidente non è riuscito a notare il modello dell’auto pirata. La polizia berica è sulle tracce dell'automobilista che potrebbe avere le ore contate.Il comando della polizia invita comunque l'investitore a presentarsi spontaneamente in caserma per non peggiorare la sua posizione, gravata dall’ipotesi dei reati di omissione di soccorso e fuga, contemplati dall’art.189 del Codice della strada che impone l’obbligo di fermarsi dopo un incidente e quello di prestare assistenza alla persona ferita. Pesanti nel contesto sono le conseguenze per il responsabile: reclusione da 6 mesi a 3 anni con ritiro della patente da 1 a 3 anni per chi non si ferma in caso di incidente con danno alle persone: reclusione da 1 a 3 anni e la sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni per chi non rispetta l’obbligo di assistere una persona ferita.