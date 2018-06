© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - È caccia da parte della polizia locale del comandanteal pirata della strada che poco prima delle 19 di ieri nel quartiere di San Lazzaro èdopo essere stato coinvolto in un. Feriti non gravi, con contusioni curate al pronto soccorso del San Bassiano, per gli occupanti delle altre due auto coinvolte. La terza, con, anziché fermarsi per constatare i danni si è dileguata. Forse il conducente temeva una sanzione da parte delle forze di polizia perchécon la guida. Le testimonianze dirette non mancano, come i filmati della videosorveglianza, per consentire agli agenti l'identificazione del conducente. Come in altri casi il comando di polizia invita il pirata anella caserma di via Jacopo Vittorelli per non aggravare la sua posizione: rischia una denuncia per omissione di soccorso e fuga.