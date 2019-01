Caccia ai vandali che hanno estirpato alberi nella piazza del municipio

di Vittorino Bernardi

TORREBELVICINO - È caccia in paese ai vandalo che nella notte da sabato e domenica hanella centrale piazza Aldo Moro, dove si affaccia il municipio, dellea conclusione dei lavori di riqualificazione del luogo decisi dall’amministrazione del sindaco Emanuele Boscoscuro. Il Comune ha postato sulla propria pagina Facebook le foto dell’atto vandalico con un. «È difficile commentare un atto del genere senza offendere! Probabilmente un giovane (?) ubriaco o fatto! Certo che in quanto a inciviltà siamo messi bene anche a Torre! Speriamo almeno che non sia stato un/a turritano/a!». Se qualcuno ha visto qualcosa può recarsi in municipio e riferire oppure riferire alla polizia locale Alto Vicentino in via Pasini a Schio (centralino 0445.690111). Il post del Comune su Facebook ha innescato, tre significativi. «Bisogna mandarlo nel bosco a fare legna, ma di quella pesante! Ah, in ciabatte e canottiera!», «Gente malata, nessun rispetto per la nostra comunità turritana. Comune di Torrebelvicino non mollare, mai. Purtroppo questi imbecilli ci saranno sempre» e «E come sempre nessuno vede e sente niente! Mah!».