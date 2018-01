di Vittorino Bernardi

SOLAGNA - Allarme per la scomparsa di, il 51enne che verso le 17 mercoledì si è allontanato a piedi dal magazzino del Comune, suo luogo di lavoro, per svanire nel nulla e lasciare nell’angoscia l’anziana mamma, convivente. Due giorni prima era scomparso da casa per una notte con rientro nell’abitazione del fratello,, giustificandosi che era andato a fare una passeggiata., l’uomo al momento della scomparsa indossava un paio di jeans, camicia marrone con giubbetto blu senza maniche, un berretto scuro e scarpe antinfortunistiche. Per la ricerca di Stephane Lunardi è stata attivata unatask-force composta da carabinieri con unità cinofila, più squadre delle protezione civile, del soccorso alpino e vigili del fuoco di Bassano e Vicenza. Ieri sal coccorso alpino è stata perlustrata la conca di Solagna, il sentiero panoramico che taglia a mezza costa il versante del Grappa verso l'abitato, la rete sentieristica e la Cresta dei Cavallini. Oggi i soccorritori si sposteranno sulla parte alta, sull'itinerario più impegnativo delle Creste di San Giorgio e altro. Chiunque abbia informazioni sullo scomparso è pregato di contattare i carabinieri al 112.