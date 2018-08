È allarme per i rifiuti abbandonati: ostruiscono anche una roggia

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARANO VICENTINO - L’associazione ambientalistaha lanciato l’allarme per un abbandono di rifiuti particolarmenteall'interno di unaal momento asciutta. «Dopo l'abbandono dell'ennesimo campeggio abusivo in via Zanella da parte di una numerosai residenti nella zona hanno fatto una spiacevole scoperta. Oltre alla solita quantità di rifiuti ed escrementi abbandonati nei prati, è apparsaa un centinaio di metri a sud del ponte che da via Zanella permette l'accesso ai campi una piccola diga composta da massi e borse di immondizia. Un evidente ostacolo per ildell’acqua nella roggia, un'alterazione in grado di produrre, mentre andiamo incontro a una stagione di piogge abbondanti. È concreta, la- conclude il comitato - di chi abita e lavora sul posto e quindi il problema va risolto al più presto per evitare spiacevoli future conseguenze sul nostro territorio, fragile sul piano idrogeologico e spesso soggetto ad allagamenti per ladei corsi d’acqua quando piove in abbondanza».