Filo spinato teso tra gli alberi nei sentieri dei boschi: è allarme

di Vittorino Bernardi

SCHIO – Come lo scorso anno con l’arrivo della bella stagione ènella zona collinare tra Tretto e Posina con trappole tese nei sentieri tra i boschi per colpire ciclisti e motociclistici di passaggio all’con un filo di ferro spinato. Trappole potenzialmente mortali, tese tra gli alberi da mani ignote, da persone forse infastidite da tali passaggi. Sono due i casi rilevati al momento,, nei pressi di contrada Costenieri, tra Cerbaro e Santa Caterina, lungo due sentieri sterrati e paralleli, da parte di due cicloturisti che nel procedere piano sui pedali hanno notato la presenza del filo spinato prima di sbatterci contro. Entrambi gli episodi, in giorni differenti, sono statidi via Maraschin. I militari dell'Arma e della Forestale hanno effettuato dei sopraluoghi, ma individuare i colpevoli è complicato. Della questione è interessata anche l’associazione “” di Padova che opera per la tutela dei percorsi delle Alpi, delle colline del Veneto e del patrimonio naturalistico con la pratica di attività escursionistiche su ruote e con qualsiasi mezzo o modalità. «Il problema è serio, perché queste trappole – attacca il presidente– sono alquanto pericolose. Per prevenirle ci siamo attivati con le forze dell’ordine e per entrambi i casi del Tretto è stata presentata denuncia contro ignoti. Questi sono i casi certi, ma non sono da escludere altri anora da scoprire su un territorio vasto tra Tretto, Posina, Valle dell’Astico e altopiano di Asiago. Posso solo invitare gli escursionisti a prestare lanelle uscite per denunciare immediatamente alle forze dell'ordine eventuali trappole e informarci». Una ricetta auspicabile è quella deltra Comuni, bikers e proprietari di fondi boschivi. Info sito www.escursionistisuruoteveneto.it.