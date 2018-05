Bimbo di 18 mesi vola dalla tromba delle scale: ha fratture e lesioni alla testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DUEVILLE (VICENZA) – Da domenica sera unè ricoverato in terapia intensiva pediatrica all'ospedale San Bortolo di Vicenza conper una caduta da un’altezza di tre metri. All’interno di una palazzina una famiglia di origine straniera nel pomeriggio di domenica ha festeggiato con amici una nascita, attorno alle 18 un bimbo di 18 mesi è sfuggito all’attenzione della madre, è uscito sul pianerottolo, dove si sarebbeper cadere nel vuoto per tre metri e sbattere sul pianerottolo del piano inferiore. Le urla del bimbo hanno attirato l’attenzione dei genitori che hanno chiamato il 118. Giunti sul posto i sanitari del Suem hanno stabilizzato e trasportato il bimbo al San Bortolo, dove è costantemente monitorato dai medici: non è in pericolo di vita. Sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza per stabile le cause della caduta: dovrebbe trattarsi di un incidente domestico.