«Voglio farla finita»: 22enne ritrovato in auto e salvato dai carabinieri

PIOVENE ROCCHETTE - I carabinieri hanno salvato la vita a un, residente a Dueville. Ieri mattina 21 gennaio i militari dell’Arma hanno rintracciato per le vie del centro,, il giovane che poche ore prima avevalasciando loro presagire l’intenzione diDopo l’allarme lanciato dai genitori al 112, i carabinieri hanno rintracciato il ragazzo lungo le vie di Piovene, a bordo della propria auto, in stato confusionale. Il giovane ha confermato: sono così intervenuti i sanitari del Suem per trasportarlo all’ospedale di Santorso per sottoporlo alle cure del caso. (v.b.)a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:Telefono Amico 199.284.284Telefono Azzurro 1.96.96Progetto InOltre 800.334.343