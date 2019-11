Vento forte: impalcatura edile si appoggia sui fili dell'alta tensione

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DUEVILLE -oggi a Dueville, in via Astichelli, per un’in equilibrio precario appoggiatesi contro i. Il movimento del ponteggio è stato probabilmente dovuto alle, che ha mosso la struttura. Sul posto, attorno alle 8, sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza con due mezzi (tra cui l’autoscala) e 7 operatori hanno fatto distaccare la tensione per poi procedere allo smontaggio della parte alta del castello.I pompieri hanno poi proceduto a mettere in sicurezza la parte restante della struttura per permetterne lo smontaggio da parte della ditta edile. Sul posto anche la polizia locale che ha deviato il traffico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.