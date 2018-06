Due mucche da 3,5 quintali l'una ruzzolano in una scarpata

di Vittorino Bernardi

BASSANO DEL GRAPPA - Intervento straordinario ieri dei vigili del fuoco che attorno alle 16 sono intervenuti nei pressi dellain località Rubbio, per recuperare due manze dalciascuna, ruzzolate sul fondo di una. Constatato l’impossibilità di recuperare i due bovini dalla scarpata i pompieri hanno chiesto l’intervento dell’del reparto volo di Venezia Drago 81. Con una spettacolare e delicata operazione le mucche sono issate tramite ildell’elicottero all’e depositate sane e salve sul prato per la piena soddisfazione dei malgari. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono protratte per circa tre ore.