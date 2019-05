Spaccio a studenti minorenni: due denunce

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Proseguono con successo i controlli della polizia locale Alto Vicentino per prevenire e reprimere lo spaccio di stupefacenti, soprattutto a danno degli studenti minorenni. L'unità cinofila antidroga con il cane Rocky, come da precise richieste dei dirigenti scolastici, ha svolto vari controlli a campione in alcuni istituti superiori. Dopo l'arresto il 2 maggio di uno spacciatore di cocaina alla stazione Fs frequentata da numerosi studenti minorenni sono stati eseguiti ulteriori controlli sul luogo.Martedì 7 maggio alle 13.30 circa è stato documentato lo spaccio di un panetto di hashish tra due stranieri nei pressi dei binari. Alla vista delle divise l'acquirente ha tentato la fuga, inseguito lungo via Brigata Valleogra è stato bloccato in piazza Rossi, tra lo stupore dei numerosi passanti. Il fermato ha cercato di disfarsi di un panetto di hashish da quasi 100 grammi, recuperato e sequestrato. Lo spacciatore è stato denunciato alla procura della Repubblica. Sempre alla stazione ferroviaria, nella mattinata di ieri venerdì 10 maggio, gli agenti in servizio hanno notato la presenza di un noto spacciatore, che alla vista delle divise si è dato alla fuga sul retro della stazione, ma è stato bloccato da altri agenti che avevano cinturato l'area. L'uomo è stato trovato in possesso di 6 dosi di hashish pronte per la vendita. Nella conseguente perquisizione domiciliare gli uomini del comandante Giovanni Scarpellini hanno trovato nel garage un bilancino elettronico e un coltellino utilizzato per frazionare la sostanza stupefacente. Lo spacciatore è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Vicenza.