Due ciclisti si scontrano: uno denunciato per guida in stato di ebbrezza

VICENZA - L’ultimo fine settimana è stato a tasso alcolico per la polizia locale. Nei controlli per garantire la sicurezza dei cittadini e il decoro pubblico gli agenti poco prima delle 18.30 di venerdì sono intervenutiper un incidente stradale traUno dei due è rimasto contuso a terra in stato confusionale, l'altro dopo avere declinato le proprie generalità ha lasciato la piazza. L’uomo rimasto contuso, C.A., 41enne di Vicenza,del Suem intervenuti sul posto. Con voce impastata, linguaggio disarticolato, alito vinoso eè stato sottoposto alla prova alcolimetrica: tasso rilevatoprescritto di 0,50 grammi/litro.è stato accompagnato a casa e la bicicletta consegnata alla madre, proprietaria del mezzo.Sempre venerdì nei pressi dell’area ex Domenichelli di via Torino gli agenti hanno identificatoafricani che facevano caciara:è scattata la sanzione di 50 euro per. Al successivo controllo nei pressi della recinzione dove stazionavano, gli agenti hanno recuperato e sequestrato un involucro di plastica contenente: la proprietà non è stata attribuita a nessuno dei cinque.