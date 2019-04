di Vittorino Bernardi

ASIAGO - È stata una passeggiata in alta montagna da incubo ieri pomeriggio 15 aprile per un anziano, suo figlio e due nipoti di 8 e 14 anni, che smarrita la strada per il rientro sono stati tratti in salvo da due squadre del Soccorso alpino di Asiago, allertate attorno alle 23 di ieri dal 118. I quattro nel primo pomeriggio erano partiti per una camminata da forte Interrotto verso i circostanti cimiteri di guerra della Grande Guerra, ma ingannati dalla segnaletica cancellata da maltempo delle ultime settimane hanno smarrito il sentiero per il ritorno, per ritrovarsi lungo una strada militare senza orientamento. Verso le 21.30 i due adulti, originari dell'altopiano e residenti all'estero, hanno chiamato in aiuto un amico. Per il buio calato e la paura di trascorrere la notte all’addiaccio gli adulti hanno chiamato il 118 per l’intervento del Soccorso alpino. Grazie alle coordinate gps, i soccorritori hanno rintracciato la famiglia nei pressi di contrada Bosco. Una jeep è partita dall'alto, una seconda è risalita dalla contrada per incrociare i quattro a circa 3 chilometri di distanza dall'abitato: tutti in buona salute sono stati riaccompagnati alla loro auto per il rientro a casa.