Drogò una 16enne per abbandonarla in overdose

VICENZA - Processo a carico di W. O., 29 enne nigeriano, che da anni vive a Vicenza: deve difendersi dall’accusa di spaccio di stupefacenti aggravato per avere ceduto droga a una minorenne. Il fatto. Il nigeriano aveva conosciuto unadesiderosa di provare uno “sballo” e così l’aveva accompagnata nell’appartamento di un amico, dove leiin poche ore. Un terribile cocktail per la ragazza che accusò malesseri diffusi, fino a perdere lae di. Forse spaventato delle possibili conseguenza a suo carico Wisdom Okafor abbandonò la 16enne senza chiamare il 118.A chiamare il Suem fu un residente nell’appartamento con i sanitari a ricoverare la ragazza al San Bortolo, dove emerse il suoper essere adeguatamente curata, con segnalazione del caso alle forze di polizia, Nella conseguente indagine le forze dell’ordine - come riporta il Giornale di Vicenza - attraverso tabulati telefonici sono risalite ache potrà difendersi in tribunale.