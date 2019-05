Gang della droga tra Friuli e Veneto, spacciavano di tutto anche a minori

SACILE - Cinque giovani, tra i 19 e i 20 anni, residenti tra Caneva (Pordenone), Santa Lucia e Mareno di Piave (Treviso), sono stati denunciati per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, anche in favore di minorenni. Per due di essi è stata anche stabilita la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alle forze dell'ordine. Altre 25 persone sono state segnalate in Prefettura come assuntori.



L'operazione è stata perfezionata dai Carabinieri della Compagnia di Sacile e ha permesso di accertare oltre 600 cessioni di hashish e marijuana, ma anche di cocaina, ketamina e Mdma in favore di giovani di età compresa tra 17 e 34 anni, residenti nelle province di Pordenone, Treviso e Vicenza, anche in occasione di rave-party. Le indagini erano scattate a ottobre del 2018 a seguito di un incidente stradale accaduto a Caneva, nel quale il conducente della vettura aveva dichiarato di aver fatto uso di droghe prima di mettersi alla guida.

