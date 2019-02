Droga, sesso e minacce con furto in una “casa di appuntamenti”

di Vittorino Bernardi

GRUMOLO DELLE ABBADESSE - Droga, sesso e minacce con il furto di un cellulare in unain paese: ieri 2 febbraio i carabinieri della stazione di Torri di Quartesolo hanno denunciato in stato di libertàper vari reati. Il blitz dei militari è scattato per la denuncia venerdì notte di un 29enne di Nanto. Il giovane qualche ora prima aveva concordato in un appartamento di proprietà di P.F., 59enne residente in paese, una prestazione sessualeW.A. di 35 anni e R.A. di 32 domiciliati rispettivamente ad Altavilla e Grumolo. Nel corso della serata trasgressiva il 29enne di Nanto è stato raggiunto nell’appartamento daresidente a San Pietro in Gù (Pd), precedentemente contattato per acquistare della. Ricevuto lo stupefacente è stato derubato da D.L. del telefono cellulare come controvalore per l’acquisto della cocaina con la. Denunciata la sottrazione del cellulare al 112 i carabinieri hanno perquisito l’auto di D.L. dove hanno trovato il cellulare sottratto e 0,21 grammi di marijuana: è stato segnalato alla prefettura di Vicenza quale assuntore di sostanze stupefacenti eper furto aggravato di un telefono cellulare, tentata estorsione e cessione disostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il 59enne P.F., proprietario dell’appartamento utilizzato dai due trans come “casa di appuntamenti” è stato denunciato per. I due trans brasiliani sono stati denunciati pernel territorio dello Stato, con l'invito a presentarsi presso la questura di Vicenza per regolarizzare il loro soggiorno in Italia.