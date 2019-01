De Rossi-Sartori, due titoli italiani per la Cylaser Schio

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Èquesta settimana per la societàche nell’ultimo week end a Entracque (Cuneo), a una settimana dal via dei, ha conquistatoMaster Winter 2019. Un doppio oro che premia il sodalizio scledense di triathlon, dall’anno 2000 specialità olimpica maschile e femminile articolata su tre prove: nuoto, ciclismo e corsa da praticare in immediata successione.Sono state prestazioni al top in Piemonte per(Master 7) e(Master 3). I due portacolori della sodalizio scledense si sono aggiudicati ildi catgoria con i tempi rispettivamente di, dimostrando di essere attivi atleti “evergreen”, punte di diamante di una società cha a poco più di un anno dalla sua fondazione cresce nei numeri, grazie anche all’avviamento “trikids” dedicato a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni e al più che soddisfacente 8. posto nella classifica a squadre nella Coppa Veneto. Un percorso di crescita che dal punto di vista delle performance ha permesso al sodalizio multidisciplinare,, di accedere alla prestigiosa, oltre che proporre uno sport variegato, sano e innovativo ai più piccoli. I risultati raggiunti su entrambi sono un stimolo in più per i dirigenti della società per affrontare la stagione 2019 con una carica di energia e di entusiasmo da “spendere” in tutta Italia su acque in cui nuotare; spiagge, percorsi sterrati e asfalto dove correre e pedalare di gran lena.