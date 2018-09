Doppio assalto di lupi in 24 ore nella malga Toraro: 2 manze uccise e 32 fuggite

di Vittorino Bernardi

ARSIERO/GALLIO - Doppio attacco notturno in 24 ore di un branco di 7/8 lupi a, nei pressi di Passo Coe e il rifugio Rumor. Una manza è stata aggredita e uccisa nella notte tra domenica e lunedì e un’altra tra lunedì e martedì. Il secondo assalto dei lupi oltre a ferire una seconda manza ha provocato lasulle 149 presenti nella malga., presidente dell'associazione regionale degli allevatori del Veneto è intervenuto sui social con un appello ai politici. «Ci lascino difendere gli animali! Una norma sulla legittima difesa, non vedo differenze uomo animale, anzi se possiamo difenderci dagli esseri umani che entrano nelle nostre proprietà non vedo motivo per cui non possiamo difenderci dai lupi che attaccano i nostri animali nelle nostre proprietà!».Il doppio assalto a malga Toraro potrebbe accendere gli animi domaninell’incontro aperto al pubblico sul“Lupo: la presenza incontrollata e le drammatiche ricadute per il nostro territorio, la nostra economia, il nostro ambiente e la nostra sicurezza” in programma alle 20.30 al palasport di via Roma, organizzato daidella Provincia di Vicenza. Sono stati invitati tutti i parlamentari eletti in Veneto, gli assessori e i consiglieri regionali, i rappresentanti delle forze dell’ordine, le categorie economiche e sociali del territorio, le organizzazioni professionali agricole, le associazioni venatorie e quelle di protezione ambientale.