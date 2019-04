Donna travolta dall'auto di un 22enne, vola nel fossato: miracolata

di Vittorino Bernardi

CARRE’ - Incidente da brividi poco prima delle 15 di oggi all’incrocio tra le vie Fatteca e Ca’ Magra, dove un’auto ha falciato e scaravanento con un volo di qualche metro in un fossato una donna di 58 anni residente in paese, che pur riportando delle probabili fratture a entrambe le gambe può ritenersi miracolata per il tremendo impatto. Per i rilievi del sinistro è intervenuta la polizia locale Nordest Vicentino.Mentre attraversava la strada è stata travolta, caricata sul cofano dove ha sfondato il parabrezza e sbalzata nel vicino fossato da un’Alfa Romeo, condotta dal 22enne E. M. di Chiuppano che si è subito fermato e prestato il primo soccorso. I sanitari del Suem giunti sul posto hanno stabilizzato la 58enne per il ricovero all’ospedale di Santorso, dove non sarebbe in pericolo di vita.