MAROSTICA - Dopo avere vissuto una Pasquetta da “terrore bianco”, visto laper soffocamento e ipotermia da neve, salvata miracolosamente dagli amici è in discrete condizioni in un letto dell’ospedale di Cavalese, nel Trentino,, commerciante di 50 anni con un negozio di calzature in città.Ieri mattina la donna da esperta alpinista è stata in escursione con alcuni amici sulle. A un certo, momento poco le 10, a quota 2.700 metri sotto cima Fradusta si è staccata una valanga con un vasto fronte che ha travolto tre dei componenti la comitiva di scialpinisti : due uomini in modo parziale eValeria Cogolato. I compagni hanno lanciato l'allarme e sul posto è intervenuto il soccorso alpino del Trentino. Prima dell’arrivo dei soccorsi gli amici di escursione con l’aiuto di alcune guide alpine in transito nella zona hanno estratto i due uomini () e la donna, recuperata cosciente. È stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Cavalese dove gli esami medici eseguiti hanno: la prognosi è di una decina di giorni.