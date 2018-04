Donna investita da un’auto: sbalzata di diversi metri è grave in ospedale

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Grave incidente stradale attorno alle 13.15 di ieridove una donna moldava, M.T. di 62 anni, residente a Tezze sul Brenta è stata: immediato è stato il ricovero in rianimazione all’ospedale San Bassiano per lesioni alla testa e alle gambe, con probabile frattura del bacino. Dalla ricostruzione della polizia locale del comandantenell’attraversare via De Gasperi fuori dalle strisce pedonali la donna è stata investita eda una Fiat Punto condotta da G.M., uomo di 62 anni, che in stato di shock avrebbe dichiarato agli agenti di avere visto la donna all’ultimo momento.