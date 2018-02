di Vittorino Bernardi

MALO - Poco dopo le 16 di ieri i vigili del fuoco di Schio e Vicenza sono intervenuti conin via Colleoni a Molina per l’incendio di unparcheggiato nel cortile dell'azienda. I pompieri hanno subito circoscritto le fiamme per evitare la propagazione del rogo al capannone, di cui e statouno dei portoni e un rimorchio in vetro resina. Danni da fumo all’esterno della facciata del capannone e all’interno per le esalazioni penetrate dentro la struttura dopo la rottura di alcuni vetri per il calore. Ledell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute e dei carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento e aereazione del locale sono terminate dopo circacon il ripristino delle condizioni di sicurezza del luogo.