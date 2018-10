Dodicenne bloccato e rapinato della mountain-bike da un balordo

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Inseguito in strada, strattonato e rapinato dellada un uomo dell’apparente età di 25/30 anni: sono stati attimi di paura ieri pomeriggio 30 settembre perresidente nel quartiere Mercato Nuovo. Il ragazzo poco dopo essere uscito da un’attività commerciale nei pressi di casa, in compagnia di un coetaneo, è stato inseguito, avvicinato e strattonato da un balordo che gli hala mountain-bike, in sella alla quale si è immediatamente. Scosso e impaurito il 12enne ha chiamato i genitori che hanno chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno raccolto la testimonianza del derubato per dare il via alla caccia al ladro con la visione dei filmati della videosorveglianza attiva nel quartiere.