Diventa soccorritore volontario: pronto corso di formazione

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - La sezione cittadina dall’associazioneha organizzato con il Creu l’edizione n. 27 del corso per conseguire il diploma di: è rivolto a tutta la cittadinanza per preparare i partecipanti all’utilizzo di manovre salvavita e fare conoscere i fondamentali del soccorso sanitario, teorico e pratico. Il corso si terrà all’ospedale Alto Vicentino di Santorso su(martedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.30), condotte da personale medico e istruttori specializzati che tratteranno le principali nozioni per aiutare chi ha bisogno di assistenza medica immediata: massaggi cardiaci, tamponare e arrestare emorragie gravi, evitare posizioni scorrette dell’infortunato che possono spesso peggiorare la situazione o provocarne la morte e altro. Il corso inizierà, con iscrizioni da effettuare venerdì 1 marzo dalle 20 alle 22 presso la segreteria Ais,(corridoio lato bar dopo la farmacia a sinistra). A conclusione del corso verrà rilasciato il diploma di soccorritore volontario. Info: 393.6944892 mail ais.schio@gmail.com.